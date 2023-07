Concerten van Taylor Swift in Amsterdam zijn uitverkocht

Alle reguliere tickets voor de drie concerten die Taylor Swift in juli 2024 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam geeft, zijn uitverkocht. Per show waren 55.000 kaarten beschikbaar. Er zijn nog wel enkele viptickets over.

De verkoop van tickets voor Swift in andere landen leidde tot flinke problemen online. Zo ging het dinsdag mis in Frankrijk op de Franse website van Ticketmaster, het bedrijf dat de verkoop van de kaartjes organiseert. Een week geleden waren er problemen met de kaartverkoop voor concerten van Swift in Singapore. In de Verenigde Staten klaagden fans Ticketmaster zelfs aan toen het systeem de grote toestroom van fans niet aankon.

Op sociale media klaagden Nederlandse fans dat ze lang in de wachtrij moesten staan en soms achter het net visten. Op Marktplaats stonden woensdag aan het begin van de avond al meer dan honderd tickets te koop. De kaarten werden vaak ver boven de reguliere prijs aangeboden of per bod verkocht.

Concertpromotor Greenhouse Talent beklemtoont dat "tickets op naam van de hoofdboeker staan, dus tickets via Marktplaats en andere doorverkoopsites geven geen toegang". De naam van de hoofdboeker wordt bij de ingang van de ArenA gecontroleerd.