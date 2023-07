Rita Ora zat dag na bruiloft alweer in studio: 'Liefdeslied met kater gemaakt'

Rita Ora heeft met haar nieuwe album You & I een kans om haar veelbesproken liefdesleven van haar kant te belichten. Daarvoor moest ze de dag na haar bruiloft met een kater in de studio opdraven, vertelt ze aan NU.nl.

Ora trouwde in de zomer van 2022 in het geheim met de Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi. De ochtend na de bruiloft moest de 32-jarige Britse zangeres zich alweer naar haar werk slepen, omdat een studiosessie met producer Cirkut (Katy Perry, The Weeknd) was geboekt.

"Hij stond al tijden op mijn lijstje en hij kon alleen de dag nadat ik getrouwd was", vertelt Ora aan NU.nl. "Ik had echt een kater en ik had geen idee of er wel iets uit mijn mond zou komen, behalve kots. Ik heb dat ook maar eerlijk tegen Cirkut gezegd."

"Uiteindelijk schreven we de titeltrack You & I juist helemaal zonder overdenken en zorgen. Het was voor mij een droom om een huwelijkslied te maken."

3:00 Afspelen knop Rita Ora - You And I

'Wel zo eerlijk dat ik mijn verhaal nu via mijn muziek kan doen'

Het liefdesleven van de zangeres staat centraal op de plaat. "Maar dan vanuit mijn perspectief in plaats van de verhalen in de tabloids", zegt ze lachend.

"Toen er werd gespeculeerd of ik was getrouwd, heb ik expres mijn mond gehouden. Mijn album zou alles wel uitleggen. Het lijkt me wel zo eerlijk dat ik via mijn muziek nu zelf alles kan vertellen, na alle verhalen over mijn privéleven in de roddelpers."

Het maken van de plaat ging anders dan bij voorganger Phoenix, omdat Ora voor het eerst aan elk lied meeschreef. Het verhaal van de liedjes staat ditmaal dan ook meer centraal.

"Het voelt puurder. Ik heb zelf alle mensen gekozen met wie ik samenwerkte en we zijn echt een familie geworden tijdens het maken van de plaat. Het was zo fijn om naar werk te gaan en me helemaal begrepen en gerespecteerd te voelen. Ik heb me vooral als liedjesschrijver echt kunnen ontwikkelen."

'Ik ben ook nog steeds die partygirl'

Dat betekent niet dat Ora de dansbare pop en haar imago van partygirl helemaal de rug heeft toegekeerd. Op het nummer That Girl samplet ze de hit Party All the Time van Eddie Murphy uit de jaren tachtig. "Ik hoorde het ergens en dacht: dit nummer moeten we terugbrengen. Party All the Time was misschien een beetje vergeten en dat is zonde."

"We hebben de songtekst veranderd in een verhaal over een meisje dat je ziet op een feestje en dat meteen alle ogen op zich richt, omdat ze zo cool is. Het is een knipoog naar dat ik me nog steeds die meid voel. Drankjes doen en dan losgaan op de dansvloer met mijn vrienden is nog steeds een van de leukste dingen om te doen."