Jury beslist: testament dat in bank Aretha Franklin werd gevonden is rechtsgeldig

Een jury in de Amerikaanse staat Michigan heeft besloten dat een testament dat in 2014 in de bank van zangeres Aretha Franklin werd gevonden authentiek en rechtsgeldig is.

Dat meldt BBC News. De uitspraak volgt op een jarenlange strijd tussen verschillende kinderen van de 'Queen of Soul'. De ruzie ging over twee verschillende handgeschreven versies van haar testament.

Toen Franklin in augustus 2018 overleed, leek het erop dat zij geen testament had. Maar negen maanden later werden in haar oude huis twee handgeschreven versies van haar testament gevonden.

Eén versie had Franklin in 2010 opgesteld; dit document werd gevonden in een afgesloten ladekast, samen met allerlei oude platencontracten. De tweede versie kwam uit maart 2014 en werd gevonden in de kussens van de bank die in haar woonkamer stond.

Zes juryleden moesten bepalen welke versie méér rechtsgeldig was. Twee kinderen van Franklin, Kecalf en Edward, hadden bepleit dat het jongste testament uit 2014 rechtsgeldig was. Hun halfbroer Ted White pleitte ervoor dat het testament uit 2010 de leidraad zou moeten zijn bij de verdeling van haar erfenis.

Jury liet handschriftexpert documenten onderzoeken

Om tot een uitspraak te komen, heeft de jury onder meer een handschriftexpert laten kijken of het document uit de bank daadwerkelijk door Franklin zelf geschreven is.

De nalatenschap van Franklin werd na haar dood onder onder gerechtelijk toezicht geplaatst, wat betekent dat de rechtbank uiteindelijk moet oordelen over de verkoop van onder meer haar landgoed.

Franklin, bekend van hits als (You Make Me Feel Like) A Natural Woman en Respect, overleed op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.