De Bankzitters geven volgend jaar een concert in AFAS Live

De Bankzitters staan op 13 januari voor het eerst in AFAS Live. De YouTubers laten via Instagram weten dat ze het bijna te bizar vinden om te geloven.

De Bankzitters zijn in 2017 begonnen met het maken van video's voor YouTube. De groep bestaat uit vijf leden, Matthyas Het Lam, Raoul de Graaf, Koen van Heest, Robbie van de Graaf en Milo ter Reegen. De YouTubers waren eerst vooral populair door hun gamevideo's.

In 2021 kwam de eerste single Stapelgek van de Bankzitters uit. De groep won het jaar daarna een Zapp Award voor de single. Verder zijn de YouTubers bekend van de liedjes Is dat nou echt? en Fantastico met Dries Roelvink.

Eerder dit jaar gaf de groep al een concert in TivoliVredenburg. Het concert in AFAS Live is voor publiek van zestien jaar en ouder.