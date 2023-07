Rockband Navarone, bekend van The Voice, gaat na vijftien jaar uit elkaar

Navarone, bekend van The voice of Holland, gaat stoppen. Dat maakt de rockband uit Nijmegen dinsdag bekend.

"De afgelopen vijftien jaar hebben we bloed, zweet, tranen, lied, leed, highs, lows en heel veel liefde met elkaar gedeeld", schrijven de muzikanten op Instagram . "Maar aan al het goede komt een eind. En we zijn nieuwsgierig naar nieuwe expedities buiten Navarone."

De groep bedankt de fans "vanuit de grond van ons hart voor de liefde, support en het bouwen van al die mooie feestjes in de afgelopen vijftien jaar". Er komt nog een afscheidsoptreden in Doornroosje in Nijmegen op 5 januari. De verkoop gaat vrijdag van start.

Navarone was in 2018 de eerste band die meedeed aan The voice of Holland. De groep bereikte de finale en eindigde als tweede.