Bezoekers van door noodweer afgelaste festivals krijgen geld terug

Bezoekers van Bospop, Awakenings en Wildeburg kunnen een financiële compensatie verwachten. De festivals werden zondagochtend halsoverkop geannuleerd wegens het naderende noodweer. De organisaties laten aan NU.nl weten dat de festivalgangers hun geld terugkrijgen.

De organisatie van Bospop, het pop-rockfestival in het Limburgse Weert, zegt dat mensen met een zondag- of weekendkaart kunnen rekenen op een terugbetaling. Precieze details hierover volgen maandagmiddag.

Dat geldt ook voor mensen die zondag naar het dancefestival Awakenings in de Beekse Bergen zouden gaan. Momenteel werkt de organisatie aan een uitwerking van de financiële compensatie. Mensen met een kaart kunnen hier later een bericht over verwachten.

Awakenings ontvangt normaal gesproken meer dan 100.000 bezoekers over drie dagen. Bospop trekt ongeveer 25.000 mensen per dag. Beide festivals gingen vrijdag van start.

Ook de laatste dag van het kleinere festival Wildeburg, in Kraggenburg (Flevoland), ging wegens het aangekondigde noodweer niet door. Op de site van het festival is te lezen dat de organisatie later met een bericht komt over de financiële compensatie.