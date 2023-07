Recensieoverzicht: Vrouwen hebben de hoofdrol op een divers North Sea Jazz

Tom Jones pakte de zaal in en altsaxofoniste Lakecia Benjamin liet het publiek zien "wat jazz is". Recensenten zien dat het North Sea Jazz veel diverser is geworden, waarbij er meer vrouwelijke artiesten dan ooit het podium betraden.

AD

"Overkoepelend thema van North Sea Jazz 23 was Sounds of Diversity. Opvallend, want kleur is al vanaf het allereerste begin op het festival een vanzelfsprekendheid, op het podium en zeker ook in het publiek. Maar 2023 is wel het jaar waarin wordt herdacht dat 150 jaar geleden een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën. Terecht dus dat de 46ste editie van het festival op vrijdagmiddag opende met The diaspora suite.

Nederlandse artiesten als Shirma Rouse en Typhoon deelden daarbij het podium met internationale sterren als Laura Mvula en Corinne Bailey Rae. De suite was ernstig en uitbundig tegelijk, contemplatief en feestelijk. Bij North Sea Jazz heb je normaal gesproken na elk gespeeld stuk een complete volksverhuizing van gaand en komend publiek. Bij The diaspora suite verliet vrijwel niemand voortijdig de zaal. Dat zei wat."

'Tomes Jones pakte vanaf het begin de zaal in'

"Tom Jones is 83. Je zou zijn bewegingen als stram omschrijven als hij twintig jaar jonger was. Maar de Brit, gekleed in een zwarte broek en een blauw overhemd dat tot bovenaan is dichtgeknoopt, doet het nog uitstekend. Zijn stem is onaangetast en hij heeft de adem en de conditie om het vijf kwartier vol te houden. Delilah, What's new pussycat, It's not unusual en natuurlijk Sex bomb worden stuk voor stuk afgevuurd op het festivalpubliek in de Nile. En dan speelt hij nog niet eens al zijn hits.

Hij heeft de zaal al ingepakt vanaf het begin. Met zelfspot trapt hij af met I'm growing old. Mooi gezongen, vanaf een kruk die hij daarna nog maar incidenteel gebruikt. Een half uur later: I won't crumble with you if you fall, Jones zingt het gedragen alsof hij in een kerk staat."

Het Parool

"Lang geleden, toen North Sea een stuk strenger in de leer was dan tegenwoordig, was blues het enige andere genre dat naast jazz op de podia werd geduld. Tegenwoordig is blues er een zeldzaamheid. Logisch, want alle bluesgrootheden zijn overleden en nieuwe aanwas is er nauwelijks. Buddy Guy (86) is er gelukkig nog en zijn optreden in de Maas (in het dagelijks leven de Ahoy) trekt heel veel publiek.

Het is echt zo'n nu-of-nooit-meermoment, want de show maakt deel uit van zijn Damn Right Farewell Tour. Die is vernoemd naar zijn signature song Damn Right, I've Got The Blues, waarmee hij het optreden in Rotterdam maar meteen opent. Heerlijk, die bijtende, huilende en schurende tonen op zijn Stratocaster. Zo speel je bluesgitaar.

Buddy Guy is een van die Amerikaanse grondleggers van wie Britse gitaristen als Eric Clapton, Keith Richards en Jimmy Page heel veel, zo niet alles leerden. Mooi dat hij op North Sea op zijn oude dag nog zo'n groot publiek in vervoering brengt. En zijn outfit (tuinbroek, Hawaïblouse en witte pet) wordt dit hele weekend niet meer overtroffen."

de Volkskrant

"Van alle wat kleinere zalen in Ahoy is de hooggelegen Madeira de grootste. Zaterdagavond om 10 uur is die afgeladen voor wat een sensationeel optreden gaat worden. De Amerikaanse altsaxofonist Lakecia Benjamin kon eerder op het festival haar enthousiasme al niet bedwingen. Ze blies vrijdag, tijdens het optreden van drummer Terri Lyne Carrington, niet de minste muzikanten omver. Zaterdag was ze een paar uur voor haar eigen concert te gast bij het trio van harpist Brandee Younger.

Wanneer ze in haar gouden jumpsuit met haar eigen kwartet het podium op komt is er dan ook geen houden meer aan. Ze zal wel even laten horen wat jazz is, belooft ze. Het dak moet eraf en het scheelt niet veel."

"Benjamin speelt zo meeslepend en intens dat haar concert je even doet vergeten dat je op een festival bent. Toch volgt er daarna meer - als we zijn bijgekomen en het besef is ingedaald aanwezig te zijn geweest bij een historisch concert."

Trouw

"Zelden tot nooit stonden tijdens North Sea Jazz zoveel vrouwen op het podium en dan nog in een hoofdrol ook. Meteen wordt duidelijk hoe ongelijk en oneerlijk in dat opzicht de programmering eerder was. Heus geen opzet, maar een blinde vlek, en om het wegpoetsen daarvan ging het dit keer."

"Een sterk programma vroeg op de vrijdag zette veel andere acts, hoogstwaarschijnlijk onbedoeld, in een ander daglicht. De onverslijtbare Van Morrison presteerde bijvoorbeeld echt geen millimeter minder dan van hem verwacht mocht worden, maar na de indrukwekkende Diaspora Suite deed zijn optreden toch wat gewoontjes aan.

Dat gebeurde sowieso vaker, optredens die zeker wel goed waren, maar toch niet onder de huid kropen. Zo zong de Amerikaanse zanger Kurt Elling fantastisch en was ook op de vorm van de legendarische bassist Dave Holland niets aan te merken, maar dat het je echt raakte?