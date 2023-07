Toppers keren in 2024 terug op podium: feestformatie in mei in de ArenA

Toppers in Concert keert in 2024 terug naar de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Jeroen van der Boom, René Froger, Jan Smit en Gerard Joling treden op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei op in Amsterdam.

"Nu kan iedereen vast een kruis in de agenda zetten", schrijft de groep op Instagram.

Half juni maakten de artiesten bekend dat hun concerten dit jaar niet konden doorgaan, omdat ze geen geschikte locatie konden vinden. De zangers zinspeelden toen al wel op shows in mei volgend jaar.