Taylor Swift past omstreden zin aan in nummer van heruitgebracht album

Taylor Swift heeft een omstreden zin in haar nummer Better Than Revenge herschreven. Het lied staat op haar album Speak Now (Taylor's Version), waar vandaag een vernieuwde uitgave van uitkomt.

Het gaat om de zin "she's better known for the things that she does on the mattress" (ze staat bekend om de dingen die ze op het matras doet).

De Amerikaanse zangeres schreef het nummer dertien jaar geleden, maar de afgelopen jaren kreeg Swift steeds meer kritiek op de betreffende regel. De uitspraak zou niet meer van deze tijd zijn. In de heruitgave is de zin gewijzigd in "he was a moth to the flame, she was holding the matches" (hij was als een mot bij een vlam, zij hield de lucifers vast).