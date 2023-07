Jazzpianist Rob Agerbeek is op 85-jarige leeftijd overleden

Jazzpianist Rob Agerbeek is woensdag op 85-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. De veelzijdige pianist speelde ook onder meer boogiewoogie, dixieland en bebop. Ook internationaal was de in Batavia (het latere Jakarta) geboren musicus een bekende naam.

Agerbeek leerde zichzelf pianospelen. Als tiener werd hij beïnvloed door pianisten als Albert Ammons en Pete Johnson.

In de jaren zestig werd hij bekend met zijn eigen band en maakte hij een aantal albums. Met zijn groep begeleidde hij ook vooraanstaande Amerikaanse muzikanten als Ben Webster, Dexter Gordon en Johnny Griffin. In 1976 vroeg Art Blakey Agerbeek voor zijn Europese tournee toen zijn eigen pianist verhinderd was.

Met Dexter Gordon nam Agerbeek een liveregistratie op van een optreden in een Haagse jazzclub. Ook drummer Eric Ineke en bassist Henk Haverhoek speelden mee op All Souls, zoals het album heet.

De pianist was in eigen land ook te zien en te horen bij de Dutch Swing College Band. Samen met Rob Hoeke en Jaap Dekker vormde hij in de jaren negentig The Grand Piano Boogie Train. Met de twee vooraanstaande boogiewoogiepianisten maakte hij ook enkele albums. De laatste jaren had hij zijn eigen trio en begeleidde hij solisten en vocalisten.