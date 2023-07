Eagles stoppen na ruim vijftig jaar en plannen afscheidstournee

De Amerikaanse band Eagles gaat ermee stoppen. De groep, bekend van hits als Hotel California en Take It Easy, heeft donderdag na een carrière van ruim vijftig jaar een afscheidstournee aangekondigd.

"Onze tijd heeft veel langer geduurd dan we ooit hebben gedroomd. Maar alles heeft zijn tijd en het moment is gekomen om de cirkel te sluiten", zo schrijven de Eagles in een verklaring. "We zijn momenteel bezig met het plannen van de officiële afscheidstournee."