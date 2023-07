Concerten Rammstein in Groningen gaan ondanks dreiging geluidsoverlast door

Het concert van Rammstein donderdagavond, in het Stadspark in Groningen, gaat door. Dat heeft de rechtbank Groningen vandaag besloten. Daarmee wordt de wens van de Natuurbeschermingwacht niet ingewilligd.

Dat verschil lijkt op papier minimaal, maar is in werkelijkheid bijna twee keer zo hard. Volgens de Natuurbeschermingswacht is dit schadelijk voor zowel dieren als mensen, schrijft het Dagblad van het Noorden .

De rechtbank Groningen oordeelt dat er voldoende is onderbouwd dat de natuur geen schade ondervindt van de 103 decibel. Deze geluidssterkte is in de muziekbranche gebruikelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekers om zich aan aan dit geluid bloot te stellen. Er worden tijdens de concerten gratis oordopjes uitgedeeld.