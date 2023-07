Marco Schuitmaker scoorde hit met Engelenbewaarder door gevoel te volgen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Met bijna 25 miljoen streams op Spotify heeft Marco Schuitmaker met Engelbewaarder een grote hit te pakken. Donderdag komt zijn nieuwe single uit: Zomernacht in Griekenland.

Het leukste dat Engelbewaarder hem tot nu toe heeft gebracht is het optreden voor 40.000 mensen tijdens 538 Koningsdag. "Als je dan dat podium opkomt en al die mensen zingen mee. Dat was wel een hoogtepuntje, hoor", zegt Schuitenmaker in een gesprek met ANP.