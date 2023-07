Taylor Swift voegt extra concert in Nederland toe voor geregistreerde fans

Taylor Swift is volgend jaar een dag eerder in Nederland en geeft dan een extra concert, werd woensdag aangekondigd. De Amerikaanse zangeres staat dan op 4, 5 en 6 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Het concert op donderdag 4 juli is toegevoegd aan de zomertournee van de zangeres.

Fans hebben zich eerder al via een speciale site van organisator Ticketmaster moeten registreren om kans te maken op een kaartje voor de show. Deze registratie is al gesloten.

Via een mail hebben fans te weten gekregen of ze mogen aansluiten bij de ticketverkoop. Lang niet alle geregistreerde fans krijgen hier toegang toe om technische problemen te voorkomen.

Opnieuw inschrijven voor het nieuw aangekondigde concert is geen optie.