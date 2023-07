Taylor Swift komt in juli 2024 dag eerder naar Nederland voor extra concert

Taylor Swift is volgend jaar een dag eerder in Nederland en geeft dan een extra concert, werd woensdag aangekondigd. De Amerikaanse zangeres staat dan op 4, 5 en 6 juli in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Het concert op donderdag 4 juli is er "wegens overweldigende vraag" bij gekomen.

Fans moeten zich via een speciale site van organisator Ticketmaster registreren om kans te maken op een kaartje voor de show. Deze registratie sluit vrijdag om middernacht.