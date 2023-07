Rammstein hoort enkele uren van tevoren of concert in Groningen door mag gaan

Rammstein en fans van de band weten donderdag pas slechts enkele uren van tevoren of het concert in Groningen door kan gaan. De rechtbank doet uiterlijk 3,5 uur voor het concert uitspraak over de verwachte geluidsoverlast.

De rechtbank Groningen behandelde woensdag de bezwaren van de Natuurbeschermingswacht tegen het concert van Rammstein.

De organisatie heeft onder andere bezwaar tegen de geluidsnormen van het concert. De Duitse metalband heeft een vergunning gekregen om 103 decibel te produceren. Normaal wordt in het gebied 100 decibel aangehouden.

Dat verschil lijkt op papier minimaal, maar is in werkelijkheid bijna twee keer zo hard. Volgens de Natuurbeschermingswacht is dit schadelijk voor zowel dieren als mensen, schrijft het Dagblad van het Noorden.

De organisator van het concert, Greenhouse Talent, en de gemeente hopen dat het concert door kan gaan. 110.000 fans hebben al een kaartje gekocht en het podium staat al.