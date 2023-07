NU+ Waarom zijn mensen zo fel tegen een optreden van Rammstein?

Een omstreden leadzanger, toch geen vuurwerkverbod en woede over geluidsoverlast: er is veel te doen rond de shows van Rammstein donderdag en vrijdag in Groningen. De shows zijn uitverkocht, maar er zijn ook mensen die willen dat de concerten worden geannuleerd. Wat speelt er?

Till Lindemann, de zestigjarige zanger van Rammstein, werd vorige maand beschuldigd door een Ierse fan. De vrouw zegt dat Lindemann haar heeft gedrogeerd en vervolgens seks met haar wilde hebben. Nadat zij had gezegd dat zij hier geen interesse in had, zou de zanger boos zijn weggestormd. De Duitse metalband ontkent het voorval, maar sindsdien hebben meerdere vrouwen zich uitgesproken met vergelijkbare verhalen. De vrouwen zeggen allemaal van tevoren een uitnodiging te hebben gekregen om vooraan te staan bij een concert. Daarna mochten ze naar de afterparty komen. Op de feestjes kregen de vrouwen alcohol en drugs. Dit zou gepaard zijn gegaan met het misbruik van Lindemann. De gemeente Groningen heeft laten weten dat na de concerten van donderdag en vrijdag geen afterparty's zullen plaatsvinden. Er komt ook geen aparte rij bij het podium voor de vrouwelijke fans. Till Lindemann tijdens een show van Rammstein. Foto: Getty Images Demonstratiemars tijdens concert Naar aanleiding van de beschuldigingen tegen Lindemann is een demonstratie aangekondigd. Volgens het Dagblad van het Noorden heeft het protest de naam 'Mars tegen verkrachtingscultuur in Groningen' gekregen. De actiegroep vindt het ongepast dat Rammstein na de beschuldigingen alsnog komt optreden. De demonstratie vindt donderdag vanaf 18.00 uur plaats. De mars begint bij station Groningen en eindigt op de Vismarkt, waar enkele mensen zullen spreken. Ook is er een afterparty voor de demonstranten. Zij komen niet dicht bij het concert, vertelde Mathilde van Heereveld, de organisator van het protest, aan RTV Noord. Heereveld zegt tegen NU.nl dat ze rond de vijfhonderd mensen verwacht voor de mars. Bij het concert van Rammstein in Bern vorige maand was er ook een protest. Ongeveer 150 betogers kwamen toen in de Zwitserse hoofdstad bij elkaar met spandoeken waarop teksten als 'Ik geloof haar' en 'Stop de verkrachtingscultuur' stonden. Geluid van Rammstein is te hard Stichting Natuurbeschermingswacht uit Meppel daagt zowel de gemeente als de provincie Groningen voor de rechter vanwege de concerten van Rammstein. De natuurclub stelt dat de verleende geluidsvergunningen niet in orde zijn. Voor de concerten verleende de gemeente Groningen een evenementenvergunning met daarbovenop een eenmalige vergunning om meer lawaai te mogen maken dan toegestaan. Rammstein mag daardoor 103 decibel produceren in plaats van 100 decibel. Maar secretaris Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht stelt dat het volume in werkelijkheid nog veel harder zal zijn. Dat leidt niet alleen tot gehoorschade bij mensen, maar kan ook de natuur beschadigen, zegt Starre. De gemeente Groningen zal tijdens de concerten geluidsmetingen laten uitvoeren. De uitkomsten van deze metingen bepalen welke omwonenden een compensatie krijgen. Wat de bewoners als compensatie kunnen verwachten, is nog niet duidelijk. De rechter doet in deze zaak later vandaag, uiterlijk om 16.00 uur, uitspraak. Concert zonder vuurwerk? Naast de geluidsvergunning heeft de gemeente ook een vergunning verleend voor vuurwerk. Volgens de Natuurbeschermingswacht is die ook niet in orde: het vuurwerk zou net als het geluid schadelijk zijn voor de natuur. Woensdag besloot de Raad van State dat de band vuurwerk mag gebruiken. "Dat heeft te maken met het feit dat het vuurwerk een belangrijk onderdeel is van de show van Rammstein", laat de woordvoerder van de Raad van State aan NU.nl weten. "Ook weegt mee dat het om zogeheten theatervuurwerk gaat. Dat is anders dan gewoon vuurwerk. Het gaat meer om het lichteffect dan om het geluid."