Recensieoverzicht: Lana Del Rey is geen podiumbeest, maar zingen kan ze wel

Fans van Lana Del Rey hoefden niet lang te wachten tot ze hun idool dinsdagavond konden zien. Vrijdag begon de kaartverkoop, vier dagen later trad de zangeres al voor een uitverkochte Ziggo Dome op. Maar maakte ze de verwachtingen waar?

"Als ze na bijna anderhalf uur Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd inzet, wordt het haar te veel. De meezingende zaal, het oorverdovende applaus na ieder liedje, de duizenden smartphonelampjes ('Oh, this is beautiful'): ze schiet even vol. Een onvergetelijk moment van een grote ster die menselijke trekjes vertoont."