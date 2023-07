Rammstein mag van Raad van State vuurwerk gebruiken bij concerten

Rammstein mag vuurwerk gebruiken tijdens zijn concerten donderdag en vrijdag in het Stadspark in Groningen. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdagochtend besloten, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een ontbrandingsvergunning verleend voor de concerten van Rammstein op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen. Die vergunning laat het toe vuurwerk te gebruiken tijdens de concerten.

De stichting Natuurbeschermingswacht uit Meppel had bezwaar gemaakt tegen de vergunning. Het vuurwerk zou volgens de stichting grote gevolgen hebben voor omwonenden en de dieren die in de omgeving leven. Niet alleen het geluid, maar ook de lichteffecten zouden problemen veroorzaken voor de verschillende vogelsoorten in de omgeving.

De Raad van State heeft een belangenafweging gemaakt en besloten dat Rammstein vuurwerk mag gebruiken.

"Omdat het een spoedprocedure betreft, kunnen we niet alle juridische punten grondig onderzoeken", zegt Pieter-Bas Beekman, woordvoerder van de RvS. "Dus maken we een belangenafweging. In dit geval weegt het belang van de organisatie zwaarder dan die van de Natuurbeschermingswacht."

"Dat heeft te maken met het feit dat het vuurwerk een belangrijk onderdeel is van de show van Rammstein", zegt Beekman. "Ook weegt mee dat het gaat om zogeheten theatervuurwerk. Dat is anders dan gewoon vuurwerk. Het gaat meer om het lichteffect dan om het geluid."

Ook zaak over geluidsnormen rond concerten

Of de concerten doorgaan, is afhankelijk van de tweede zitting van woensdag. Die dient om 13.00 uur in de rechtbank in Groningen.