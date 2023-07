Elton John neemt afscheid van het podium: 'Wil op het hoogtepunt stoppen'

Elton John sluit zaterdagavond zijn ellenlange Farewell-tournee af. Het 76-jarige muziekicoon neemt dan, na 53 jaar optreden, afscheid van het toeren. De zanger wil meer tijd met zijn man en kinderen van tien en twaalf doorbrengen.

Rocket Man, Bennie and the Jets, Tiny Dancer: stuk voor stuk grote hits van Elton John die we (bijna) allemaal feilloos mee kunnen zingen. De zanger heeft de liedjes inmiddels duizenden keren live op het podium ten gehore gebracht.

Als John voor het eerst het podium opstapt, is hij pas 23 jaar. Samen met zijn vaste liedjesschrijver Bernie Taupin - die hij heeft leren kennen via een advertentie - brengt hij het nummer Your Song uit. Het wordt een enorme hit. Ook in de Verenigde Staten breekt de zanger door en de boekingen stromen binnen.

Naast het podium is zijn leven minder rooskleurig. De artiest krijgt van zijn manager cocaïne en raakt verslaafd. Hij gebruikt de drug om minder verlegen te worden. Later vertelt John dat hij de jaren zeventig en tachtig vooral beleefde in een "waas van drugs".

Elton John tijdens een concert in het Engelse Watford in 1974. Foto: getty

John raakte door drugs mentaal uitgeput

Daarom denkt John met een slecht gevoel terug aan de shows van toen. Hij staat in die tijd regelmatig zwaar beneveld op het podium. "Ik was mentaal helemaal uitgeput. Ik was ontzettend ongelukkig en ziek."

In 1977 haalt de muzikant zijn voet van het gaspedaal. De zanger zegt niet meer te willen optreden en brengt in deze periode 'slechts' één album per jaar uit. Heel lang duurt de rust niet, want in 1979 pakt hij het toeren weer op. In de jaren tachtig plant John zelfs tien lange concertreeksen. In die tijd is de artiest niet helemaal afgekickt. Dat lukt pas in de jaren negentig.

Anno 2023 is de inmiddels 76-jarige John onverminderd populair. Hoewel de zanger op leeftijd is, brengt hij regelmatig nieuwe muziek uit en werkt hij met jonge nieuwe artiesten. Toch kondigt John in 2018 een afscheidstournee aan. Hij heeft genoeg van de lange concertreeksen. "Ik ben bijna altijd op tournee geweest. Of dat nu alleen was, met een band of met een orkest."

Het ligt niet aan zijn energie, stelt John. "Maar als je 75 bent, denk je: over vijftien jaar ben ik negentig. En dan ben je je ineens bewust van je sterfelijkheid. Dat is een van de redenen dat ik met het toeren stop. Want er is niet veel tijd meer. Ik wil die resterende tijd doorbrengen met David en mijn kinderen."

Nog nooit heeft een artiest zoveel aan een tournee

En dus reist John de wereld rond om in grote stadions afscheid te nemen van zijn fans. De eerste show van de Farewell Yellow Brick Road-tournee - een verwijzing naar zijn hit en album Goodbye Yellow Brick Road - is in september 2018 in Pennsylvania.

Met de showreeks zou John drie jaar lang de hele wereld rond toeren. Helaas gooit het coronavirus roet in het eten. Het Europese deel wordt daarom tot twee keer toe uitgesteld. In juni 2022 staat de Brit dan eindelijk in het Nederlandse GelreDome.

Tijdens deze tournee geeft John meer dan driehonderd concerten in tachtig verschillende landen. En dat brengt, niet geheel onverwacht, behoorlijk wat geld op. Aan de in totaal 5,7 miljoen verkochte kaartjes is ruim 887 miljoen dollar (814 miljoen euro) verdiend. Een record: niet eerder heeft een tournee zoveel geld opgeleverd.

John heeft nu alle tijd om dat geld uit te geven aan zijn gezin of een van de vele goede doelen die hij ondersteunt. De zanger kijkt met een goed gevoel terug op zijn laatste podiumjaren.