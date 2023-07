Floor Jansen is oververmoeid en moet optredens afzeggen

Floor Jansen gaat voorlopig het podium niet meer op. De zangeres is oververmoeid en lag hier enkele weken geleden voor in het ziekenhuis. Ze focust zich nu volledig op haar eigen gezondheid in de laatste fase van haar zwangerschap.

Jansen schrijft in een verklaring dat ze niet gezond genoeg is om twee optredens die op 6 en 8 juli gepland stonden, op een verantwoordelijke manier te doen. "Ik ben uitgeput geraakt na mijn laatste show met Nightwish (de band waar Jansen zangeres van is, red.) in Finland. Zodanig dat ik instortte en per ambulance naar het ziekenhuis moest", vertelt Jansen.

"Aldaar constateerde de dokters dat mijn baby gezond is en ik geen ernstige ziektes heb. Maar dat ik wel zodanig vermoeid was geraakt, dat doorwerken geen optie meer is. De show met Nightwish in Oslo moest gecanceld worden als resultaat hiervan."

Drie weken later is Jansen nog niet genoeg hersteld om weer op te treden. "Om de gezondheid van zowel mezelf als die van mijn ongeboren baby te waarborgen, moet ik me koest houden en me volledig op mijn herstel en de laatste fase van mijn zwangerschap concentreren."