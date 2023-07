De tijd dat artiesten zich vooral zorgen moesten maken om bierdouches lijkt voorbij. De laatste weken vliegen onder meer telefoons, de as van de moeder van een fan en seksspeeltjes het podium op. Waarom doen fans dit?

Het gooien van 'cadeautjes' naar artiesten is geen nieuw fenomeen. Bosjes bloemen en knuffels vliegen al decennia richting het podium. En een show van de gemiddelde boyband of Tom Jones was niet compleet zonder een paar slipjes of bh's op het podium.

Maar de laatste weken lijkt het er steeds grimmiger aan toe te gaan: artiesten worden met van alles bekogeld. Zangeres Bebe Rexha moest gehecht worden nadat een telefoon haar vol in het gezicht raakte. Countryzangeres Kelsea Ballerini onderbrak een optreden nadat een armband naar haar hoofd werd gesmeten.

P!INK werd ongevraagd getrakteerd op de as van de moeder van een fan. "Ik weet niet hoe ik me hierbij moet voelen", zei ze terwijl ze het zakje aan de kant legde. Deze week kreeg Lil Nas X nog seksspeeltjes het podium opgegooid en werd Drake tijdens een optreden geraakt door een telefoon.

0:35 Afspelen knop Fan overvalt Pink met zakje as: 'Is dit je moeder?'

Vergeten hoe we ons moeten gedragen bij een concert?

Muziekjournalist Rob Sheffield van Rolling Stone maakte in een open brief korte metten met de acties. "Geachte idioten, stop alsjeblieft met het gooien van dingen naar het podium", luidt zijn oproep.

Sheffield denkt dat deze incidenten weleens het gevolg kunnen zijn van de coronapandemie, waarin liveoptredens twee jaar lang niet of nauwelijks mogelijk waren. Volgens hem is een deel van de bezoekers vergeten hoe ze zich moeten gedragen én is een nieuwe generatie concertgangers nog niet 'opgevoed' met liveshow-etiquette.

Nicolle Lamerichs, die college geeft aan de Universiteit van Utrecht en gespecialiseerd is in fancultuur, vindt het te kort door de bocht om de incidenten op de pandemie te gooien. "Het is niet zo dat een hele generatie daarvoor nog nooit naar een concert was geweest", zegt ze in gesprek met NU.nl.

Wel denkt ze dat mensen sindsdien extra enthousiast zijn bij optredens. "Mensen beleven concerten emotioneler nu het weer kan. Ze gaan harder los en wellicht ook een stap verder om contact te leggen met hun idool."

0:32 Afspelen knop Bebe Rexha krijgt telefoon in gezicht gegooid tijdens concert

Zorgen sociale media voor extremer gedrag?

Lamerichs is ervan overtuigd dat echte fans geen kwaad in de zin hebben. "Er worden natuurlijk al zolang als we ons kunnen herinneren dingen op het podium gegooid. Fans hopen dat een artiest het oppakt en er aandacht aan besteedt. Dat is een vorm van connectie."

Via sociale media hebben fans steeds meer het gevoel dat ze een artiest echt kennen. Soms heeft dat extreme gevolgen, zoals de fan die de as van een dierbare naar P!NK gooide. "Dat is de meer morbide kant ervan. En ongepast gedrag natuurlijk."

Volgens Sheffield wordt het op sociale media vaak beloond om "de klootzak uit te hangen": hoe extremer het gedrag, hoe eerder het viraal gaat. Dat blijkt ook uit de man die de telefoon in het gezicht van Rexha gooide. Hij heeft toegegeven geïnspireerd te zijn door TikTok. "Zo iemand kun je dan ook geen fan meer noemen", vindt Lamerichs.

Fans geven gehoor aan oproepen van idool

Wie sinds de pandemie naar een concert met veelal tieners is geweest, zal het zijn opgevallen dat fans regelmatig een telefoon op het podium gooien. Dat doen ze niet met de bedoeling de artiest in het gezicht te raken. Ze hopen dat hun idool een filmpje voor ze opneemt of een BeReal maakt (een app die je dagelijks een 'spontane' foto laat maken met zowel de gewone als de selfiecamera).

Zanger Jason Derulo roept zijn collega's via TMZ nu op om hier niet meer aan mee te doen. Hij vindt het gevaarlijk omdat anders steeds meer mensen zullen besluiten hun telefoon te gooien.

Lamerichs gelooft dat fans er wel gehoor aan geven als artiesten oproepen dit niet meer te doen. "Je ziet, zeker bij bijvoorbeeld K-popartiesten, dat fans erg meeleven met hun idolen en ze juist willen beschermen. In die fangroepen zijn ze ook niet bang om elkaar op hun gedrag aan te spreken. Dat kan ook helpen."