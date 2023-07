Raad van State buigt zich over gebruik van vuurwerk bij Rammstein-concerten

De Raad van State buigt zich woensdag om 10.00 uur in een zitting over de concerten van de Duitse metalband Rammstein in Groningen. De zitting gaat over de ontbrandingsvergunning die nodig is om vuurwerk af te steken.

De ontbrandingsvergunning is door het college van Gedeputeerde Staten van Groningen verleend voor de concerten van Rammstein op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen.

De stichting Natuurbeschermingswacht uit Meppel wil de concerten tegenhouden en stapte naar de rechter om de vergunningen en toestemmingen voor de concerten te laten intrekken.

Naast de ontbrandingsvergunning heeft de gemeente Groningen een evenementenvergunning verleend. Een eenmalige vergunning om meer lawaai te mogen maken dan anders kwam erbovenop. Rammstein mag daardoor 103 decibel geluid produceren in plaats van 100 decibel.

Volgens de Natuurbeschermingswacht zullen de concerten niet alleen tot gehoorschade bij mensen leiden, maar ook de natuur schaden. "Rondom het Stadspark zouden zo'n 52 soorten vogels leven, waarvan er veel nog broeden", zegt secretaris Geert Starre.

Naast de zitting van woensdagochtend vindt op dezelfde dag een zitting plaats in de rechtbank Noord-Nederland. Dan worden de andere toestemmingen en vergunningen voor het concert behandeld.