Naaz opende voor Lana del Rey, maar een ontmoeting was voor haar niet nodig

Wie niet waagt, die niet wint, dacht Naaz toen Lana Del Rey vorige week een verrassingsconcert in de Ziggo Dome aankondigde. De Nederlandse artiest wierp zichzelf met succes op als voorprogramma. "Ik vind het dapper van mezelf", vertelt ze aan NU.nl.

"Ik weet dat dit een ongepast berichtje is, maar ik vind het meer dan logisch dat ik het toch doe", schrijft Naaz in een bericht aan de directeur van Ziggo Dome waarin ze hem vraagt of ze het voorprogramma voor Del Rey mag doen.

Haar oproep kan online op veel bijval rekenen. Ze moet een video van een optreden naar het team van Del Rey sturen en krijgt een dag van tevoren goed nieuws te horen.

"Ik wist: als onafhankelijke artiest (die niet bij een grote platenmaatschappij is aangesloten, red.) krijg ik dat optreden niet zomaar aangeboden, dus ik moest er zelf achteraan. Ik ben altijd assertief geweest en ik ben trots dat ik het heb laten gebeuren", vertelt ze aan NU.nl.

Als ze het goede nieuws te horen heeft gekregen, moet Naaz binnen 24 uur alles voorbereiden. Ze komt dan net van het festival Down The Rabbit Hole vandaan. Er moet een outfit uit Ede worden gebracht, een setlist worden gekozen en gerepeteerd worden met haar toetsenist. Ze kunnen maar met z'n tweeën het podium op, maar willen geen akoestische set doen. Dat zorgt weer voor de nodige uitdagingen.

Maar voor zenuwen zorgt het niet bij de 25-jarige Naaz. "Ik weet hoeveel bloed, zweet en tranen erin zaten om hier te komen. Ik ben het aan mezelf verschuldigd om vooral te genieten."

Naaz zingt voor een zee van telefoonlichtjes tijdens het voorprogramma van Lana Del Rey in de Ziggo Dome. Foto: Segraphy

'Lana Del Rey was heel lief voor de mensen om haar heen'

En genieten lijkt het publiek te doen tijdens haar zes liedjes durende set, waarin Naaz zowel in het Koerdisch als het Engels en het Frans zingt. Ze wordt getrakteerd op een zee van telefoonlichtjes en haar vocale uithalen worden met luid gejuich ontvangen.

"Toen Willem (de toetsenist, red.) en ik van het podium kwamen, waren we vooral zo trots op elkaar dat we er emotioneel van werden."

Op dat moment moet de show van Del Rey zelf nog beginnen. "Het was euforisch", vertelt Naaz enthousiast. "Tien jaar geleden kwam ik tijdens de zomervakantie mijn kamer niet uit vanwege depressies en luisterde ik alleen maar naar haar muziek. Nu ben ik volwassen, verzorgd en leid ik m'n eigen leven en stond ik alle nummers luidkeels mee te zingen."

"Ze is zo authentiek als artiest, niemand klinkt als zij. Het was ontroerend om te zien hoe dankbaar ze was dat ze hier mocht staan." Naaz zag eerder op de dag toe hoe Del Rey bezig was met haar soundcheck. "Ze was heel lief voor de mensen om haar heen en zo is zeker niet iedereen. Ze nam alle tijd voor wat aanwijzingen voor haar band en de cameraman."