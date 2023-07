Natuurbeschermers naar rechter om lawaai bij Groningse concerten Rammstein

Stichting Natuurbeschermingswacht uit Meppel daagt zowel de gemeente als de provincie Groningen voor de rechter vanwege de aanstaande concerten van de Duitse band Rammstein in de stad Groningen. De natuurclub stelt dat de verleende geluidsvergunningen niet in orde zijn.

In aanloop naar de concerten op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen verleende de gemeente Groningen een evenementenvergunning met daarbovenop een eenmalige vergunning om meer lawaai te mogen maken dan toegestaan. Rammstein mag daardoor 103 decibel produceren in plaats van 100 decibel.