Down The Rabbit Hole-directeur wil ook de komende edities stilstaan bij Ketikoti

Festivaldirecteur Ide Koffeman ziet het zitten om ook tijdens de komende edities van Down The Rabbit Hole stil te staan bij Ketikoti. Het festival deed dat dit jaar voor het eerst "zo bewust", laat hij maandag aan persbureau ANP weten.

Zo verzorgde de Ghanese Nederlander Bnnyhunna op alle festivaldagen een twee uur durende Spiritual Jazz Jam. Op zaterdag, met Ketikoti, stond die sessie in het teken van de feestdag en werden sprekers uitgenodigd. "Op die dag was het volle bak met zo'n 2.500 mensen", zegt Koffeman.

"We vonden het mooi om hierbij stil te staan." De festivaldirecteur is voorstander van het idee om dit ook de komende edities te doen. "Dan moeten we kijken hoe je dat op een goede manier invult."