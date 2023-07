Zangeres Naaz mag voorprogramma Lana Del Rey verzorgen na eigen oproep

De Nederlandse zangeres Naaz mag het voorprogramma van Lana Del Rey verzorgen. De Amerikaanse artieste staat dinsdagavond in de Ziggo Dome met een show die ze een week eerder heeft aangekondigd. Binnen tien minuten was het concert uitverkocht

Naaz had zichzelf aangeboden als voorprogramma. Dat deed de 25-jarige zangeres via een WhatsApp-bericht aan Ziggo Dome-directeur Danny Damman. Ze deelde een screenshot van het appje op Twitter .

"Lieve Danny! Ik zie dat Lana Del Rey ff langskomt in jouw paleisje", schreef Naaz, die het optreden in de Ziggo Dome een "droom" noemt. "Ik vind mezelf in Nederland de perfecte artiest om te openen voor Lana Del Rey."

MOJO deelde maandagochtend het nieuws op Twitter. "Van een wild idee op Twitter naar je grote droom verwezenlijken: voor Naaz is het werkelijkheid geworden, want ze staat morgen in het voorprogramma van Lana Del Rey in de Ziggo Dome", schrijft de organisator.