De naam Hans de Booij is onlosmakelijk verbonden met de hit Annabel. Maar hij heeft niet lang op dit succes kunnen teren. De zanger luidde onlangs de noodklok, omdat hij door financiële problemen geen woning meer had.

"Het wordt niets zonder jou." Het is dé zin uit het memorabele refrein van Annabel, die werd gebruikt als de titel van de eerder dit jaar verschenen biografie over De Booij. Het is komende maand veertig jaar geleden dat het nummer de hitlijsten bestormde en De Booij in één klap landelijk bekend werd.

Het had weinig gescheeld of De Booij had het nummer helemaal nooit opgenomen. Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer schreven het nummer in eerste instantie voor een plaat van De Groot. De Booij werkte destijds als theatertechnicus voor De Groot en kreeg de kans om een album op te nemen.

In eerste instantie stond Annabel niet op dit album. De Booij scoorde eerst de bescheiden hit Een Vrouw Zoals Jij met het album dat hij naar zichzelf vernoemde. Na het verschijnen van Annabel enkele maanden later, kreeg Hans de Booij een nieuwe versie van deze plaat.

Annabel schopte het tot de derde plaats in de Nederlandse Top 40 en werd ook in België een hit. Het maakte van De Booij plotsklaps een ster. Annabel werd een Nederpopklassieker, die tot op de dag van vandaag door velen wordt meegezongen. Maar De Booij wist dat succes nooit meer te evenaren. Na Annabel haalde hij alleen nog de Top 40 met het nummer Thuis Ben.

De Booij speelde Annabel jarenlang niet live

De Booij kende diepe dalen na zijn vluchtige succes. De zanger raakte verslaafd aan alcohol en wiet, en de vraag naar optredens en zijn muziek nam af. De zanger raakte ook nog eens dakloos. Lange tijd moest hij zelf ook niks meer van Annabel hebben. Hij speelde het tot enkele jaren geleden dan ook niet meer live. Veel verdienen deed hij er ook niet meer aan, omdat hij zelf niet een van de schrijvers was.

"Zelfs Annabel gaat alweer", vertelde hij in 2016 aan Nieuwe Revu toen hij terugkeerde op het podium. "Vlekken in mijn nek en zweet op mijn rug bij het spelen van dat lied. Dat is een stuk verbeterd sinds poppodium-danshal Annabel in Rotterdam is geopend. Ik vind dat een groot compliment aan mij. Sindsdien ben ik genezen van de Annabel-ziekte. Ik heb het liedje jarenlang niet kunnen spelen, maar alles ligt weer open."

Optreden zat er sinds de coronapandemie niet meer in. De Booij belandde namelijk op de intensive care met long covid. Zijn herstel ging moeizaam, waardoor hij ook toen de samenleving weer openging niet voor zijn publiek kon zingen.

Eerder deze maand luidde hij de noodklok, omdat hij financieel aan lagerwal is geraakt. De zanger heeft de huur van zijn huis moeten opzeggen, omdat hij geen inkomen meer heeft. De zanger woonde op dat moment in een caravan en hoopte met een interview in De Telegraaf weer een vast dak boven zijn hoofd te krijgen. Dat is inmiddels gelukt.