Concert Lana Del Rey in Ziggo Dome binnen tien minuten uitverkocht

Het concert van Lana Del Rey dinsdag in de Ziggo Dome in Amsterdam is vrijdagochtend binnen tien minuten uitverkocht. Dat laat een woordvoerder van concertorganisator MOJO weten aan het ANP.

De tickets voor de show van de Amerikaanse zangeres gingen vrijdag om 10.00 uur in de verkoop. Mensen die zich hadden aangemeld voor de nieuwsbrief van MOJO konden gisteren al kaarten kopen.

Het is de eerste keer in tien jaar dat Del Rey, bekend van hits als Video Games, Born To Die en Summertime Sadness, in Nederland optreedt. Toen stond ze in een uitverkochte Heineken Music Hall in Amsterdam.

De show van de 38-jarige artiest werd dinsdag pas aangekondigd. Het is een van drie extra concerten die de Amerikaanse de komende weken in Europa geeft. Del Rey geeft ook extra shows in Dublin en Parijs. Die optredens vinden plaats op 7 en 10 juli.

Een extra concert van de zangeres in de Ziggo Dome komt er niet, zegt de woordvoerder van MOJO.