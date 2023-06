Nicki Minaj stelt release album uit vanwege 'spannend nieuws'

Delen via E-mail

Nog geen maand geleden kondigde Nicki Minaj aan dat haar nieuwe album in oktober verschijnt, maar de release is nu uitgesteld tot 17 november. De rapper zegt binnenkort "spannend nieuws" te delen.

Ook onthult de artieste op Instagram de titel van haar vijfde album: Pink Friday 2. Minajs debuutalbum, dat in 2010 verscheen, heet Pink Friday.

Pink Friday 2 is het eerste album van Minaj sinds Queen. Die plaat verscheen in 2018. Minaj scoorde wereldwijd hits met nummers als Starships, Super Bass en Anaconda. Ze scoorde vorig jaar nog een nummer 1-hit in de Verenigde Staten met Super Freaky Girl.