Rapper Travis Scott niet vervolgd voor dodelijk drama op festival Astroworld

Travis Scott wordt niet aangeklaagd voor het drama dat zich voltrok op zijn festival Astroworld. Een jury besloot dat hij niet vervolgd hoeft te worden voor de verdrukking die ontstond bij zijn optreden, waarbij tien mensen om het leven kwamen.

In de Amerikaanse staat Texas kwam donderdag een jury bij elkaar om te oordelen over de situatie. De politie van Houston, waar het festival plaatsvond, had uitgebreid onderzoek gedaan naar wie er schuld heeft aan de gebeurtenissen op Astroworld.

Een woordvoerder van Scott liet na het juryberaad weten dat de artiest niet wordt vervolgd. "Het besluit van vandaag bevestigt wat we al een tijd wisten: dat Travis Scott niet verantwoordelijk is voor de tragedie die zich heeft afgespeeld op Astroworld", zegt de woordvoeder.

De zegsman benadrukt dat de artiest de show drie keer had stilgelegd om te kijken of het goed ging in het publiek. "Nu dit hoofdstuk is afgesloten, hopen we dat de overheid zich gaat focussen op wat echt belangrijk is: hartverscheurende drama's als die op Astroworld voorkomen."