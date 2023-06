Madonna verlaat ziekenhuis na opname vanwege bacteriële infectie

Delen via E-mail

Madonna heeft het ziekenhuis verlaten, nadat ze zaterdag met een bacteriële infectie was opgenomen. De 64-jarige popster is weer thuis en voelt zich beter, meldt BBC News

Amerikaanse media melden dat de zangeres bewusteloos was aangetroffen, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Oseary deelt geen verdere details. Zo is niet bekend wat de infectie heeft veroorzaakt.

De 64-jarige artieste zou op 15 juli beginnen aan een grote tournee. Met Madonna: The Celebration Tour wil ze vieren dat haar muzikale loopbaan inmiddels veertig jaar omspant.

Op 1 en 2 december staan optredens in de Amsterdamse Ziggo Dome gepland. Het is onduidelijk of die shows kunnen doorgaan. Concertorganisator MOJO laat weten daar wel van uit te gaan.