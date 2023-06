Madonna wil nog volop toeren, maar gezondheid speelt haar parten

Madonna moet voor de tweede keer in korte tijd vanwege gezondheidsproblemen een tour uitstellen. De afgelopen dagen lag de 'Queen of Pop' met een bacteriële infectie in het ziekenhuis. Drie jaar geleden worstelde de zangeres met blessures aan haar knieën en heupen. Krijgt de tijd nu vat op haar lichaam?

Het is 2005 als Madonna op 47-jarige leeftijd haar lichaam nog in alle bochten wringt in de videoclip bij Hung Up. Niemand die toen dacht dat de gezondheid van de extreem fitte zangeres haar nog eens parten zou gaan spelen. Maar zeventien jaar later weet de inmiddels 64-jarige artieste precies hoe het is als je lichaam je in de steek laat. En dat is niet voor het eerst.

In 2019 kondigt Madonna, na het uitbrengen van haar recentste album Madame X, een voor haar verrassende tournee aan. De zangeres staat eens niet in grote arena's, maar gaat naar wat kleinere, theaterachtige zalen. De artieste slaat Nederland over, maar ze treedt wel meermaals op in bijvoorbeeld Parijs en Lissabon. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Al tijdens het Amerikaanse gedeelte van de concertreeks moet ze een keer verstek laten gaan.

"Terwijl ik de ladder opklom om Batuka te zingen bij het vorige concert, was ik in tranen van de pijn door mijn blessures", schrijft Madonna eind 2019. "De pijn was niet te beschrijven. Bij elk lied bad ik dat ik het volgende nummer zou halen en de show zou kunnen volbrengen. Mijn gebeden werden verhoord en het lukte me maar net."

"Ik zie mezelf als een strijder en ik geef nooit op. Maar dit keer moet ik naar mijn lichaam luisteren en accepteren dat de pijn een waarschuwing is", legt ze uit, voor ze haar excuses aanbiedt aan fans. En ze blijft haar fans teleurstellen, omdat haar knie en heup telkens weer opspelen. Na de tour wordt ze behandeld aan haar blessures en de zangeres herstelt volledig.

5:33 Afspelen knop Madonna - Hung Up

Door bacteriële infectie op intensive care

Begin 2023 kondigde Madonna een wereldtournee aan waarmee ze haar grootste hits zal vieren. Maar de tour valt deels in het water door de gezondheidsproblemen van de zangeres.

Madonna is zaterdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De artieste was buiten bewustzijn en belandde op de intensive care. Daar bleek al snel dat ze was geveld door een bacteriële infectie. Donderdag mocht ze volgens BBC News weer naar huis.

Een woordvoerder van de zangeres zei dat het beter gaat met Madonna, maar de zangeres staat nog wel onder medisch toezicht. "We verwachten dat ze helemaal herstelt. Voorlopig zeggen we alle verplichtingen af, waaronder haar tournee. We delen meer details zodra we die weten, inclusief een datum waarop de tournee weer verdergaat."

Madonna zou haar tour over ruim twee weken beginnen in Canada. Maar dat feest gaat niet door. Op 1 en 2 december staan er concerten gepland in de Amsterdamse Ziggo Dome. Concertorganisator MOJO gaat er voor nu van uit dat de zangeres tegen die tijd gewoon weer op het podium staat.