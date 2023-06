Madonna verlaat ic na bacteriële infectie en stelt wereldtournee uit

Madonna heeft haar wereldtournee uitgesteld vanwege ziekte. De Amerikaanse popster verbleef de afgelopen dagen op de intensive care vanwege een bacteriële infectie.

"Haar gezondheid gaat vooruit, maar ze staat nog steeds onder toezicht. We verwachten dat ze helemaal herstelt. Voorlopig zeggen we alle verplichtingen af, waaronder haar tournee. We delen meer details zodra we die weten, inclusief een datum waarop de tournee weer doorgaat."