Mars in Groningen tegen komst van wangedrag beschuldigde Rammstein-zanger

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Een groep demonstranten is van plan zich te laten horen tegen de komst van Rammstein naar Groningen. Zanger Till Lindemann wordt beschuldigd van onder meer verkrachting. Daarom vindt de actiegroep het ongepast dat de band tweemaal optreedt in het Stadspark.

Een woordvoerder van de gemeente Groningen bevestigt dat er een aankondiging van een demonstratie is ontvangen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft het protest de naam 'Mars tegen verkrachtingscultuur in Groningen'.

Demonstreren staat in Nederland iedereen vrij, maar na de aanmelding kan de gemeente wel besluiten er voorwaarden aan te stellen of beperkingen op te leggen. De gemeente Groningen gaat in overleg met de actievoerders.