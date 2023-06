Lewis Capaldi moet tour afbreken vanwege gezondheidsproblemen

Lewis Capaldi staat voorlopig niet meer op het podium. De zanger moet zijn tour afbreken, omdat zijn gezondheidsproblemen hem parten spelen. De zanger vertelt dat hij nog moet leren omgaan met Gilles de la Tourette.

Zaterdag gaf Capaldi, bekend van hits als Someone You Loved en Before You Go, een show op het festival Glastonbury, waar hij zichtbaar last had van Gilles de la Tourette. Om die reden verliep zijn optreden niet vlekkeloos.