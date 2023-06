Nicki Minaj beschuldigd van plagiaat met nummer uit 2014

Nicki Minaj is aangeklaagd wegens plagiaat. Muzikant Julios Johnson beweert dat de beat van Minajs lied I Lied van hem is gestolen.

Johnson zegt dat de beat van Minajs nummer uit 2014 hetzelfde is als van onmysleeve, dat hij in september 2011 uitbracht. De muzikant klaagt zowel Minaj als producer Mike Will Made It aan voor het stelen van zijn werk.