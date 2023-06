Drivers License-zangeres Olivia Rodrigo komt in september met nieuw album

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zangeres Olivia Rodrigo heeft de release van haar langverwachte tweede album aangekondigd op sociale media. GUTS komt op 8 september uit en verschijnt ruim twee jaar na haar debuutalbum.

"Voor mij gaat dit album over groeipijnen en proberen te achterhalen wie ik ben op dit punt in mijn leven", zegt de twintigjarige Rodrigo in een verklaring.