Lana Del Rey volgende week in Ziggo Dome: eerste Nederlandse show in tien jaar

Lana Del Rey geeft volgende week dinsdag een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De zangeres is in Europa voor een aantal festivals en heeft op het laatste moment besloten wat shows toe te voegen. Het is tien jaar geleden dat ze voor het laatst optrad in Nederland.

Het is pas de derde keer dat Del Rey op Nederlandse bodem een concert geeft. Tien jaar geleden stond de Amerikaanse in de AFAS Live, die toen nog Heineken Music Hall heette. Toen ze eind 2011 met Video Games haar eerste hit scoorde, zong ze in de kleine zaal van Paradiso.

Del Rey zou in 2020 al voor een uitverkochte Ziggo Dome staan, maar dit optreden zegde ze af wegens ziekte. De artieste prikte geen nieuwe datum.

Del Rey plant drie concerten naast festivals in Europa

De zangeres, ook bekend van nummers als Young and Beautiful en Summertime Sadness, heeft deze weken enkele festivals in het Verenigd koninkrijk gepland staan. Daarom besloot ze alsnog wat concerten in Europa te geven. Naast Amsterdam treedt ze ook op in Dublin en Parijs.

Afgelopen weekend stond Del Rey nog op het festival Glastonbury. De organisatie kapte haar optreden voortijdig af, omdat ze een half uur te laat was begonnen.

Del Rey bracht eerder dit jaar haar achtste album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd uit. Haar nummer Say Yes To Heaven is momenteel een hit.

De kaartverkoop voor het concert van dinsdag 4 juli in de Ziggo Dome begint vrijdag om 10.00 uur.