Recensieoverzicht: The Weeknd doet zijn masker nooit helemaal af in ArenA

Na Beyoncé vorige week was het afgelopen weekend de beurt aan The Weeknd om het grote podium van de Johan Cruijff ArenA te betreden. De Canadese superster gaf twee concerten. Volgens de recensies liet Abel Tesfaye, zoals de artiest heet, zich niet helemaal zien.

Trouw - 3 sterren

"Veel hits komen vroeg in de show voorbij, zoals het energieke Can't Feel My Face. Toch wil het op het podium alleen letterlijk vlammen. Het normaal zo funky Sacrifice slaat live zelfs behoorlijk plat. En horen we daar een paar valse noten? Dat maakt Tesfaye verderop gelukkig ruimschoots goed met wat stevige uithalen. Ook al krijgt hij duidelijk hulp op zijn microfoon, die stem is gewoonweg prachtig."

De Volkskrant - 4 sterren

"De superster als enigma. The Weeknd heeft niet zo'n bekende kop als Harry Styles of Beyoncé. De show wordt hier gestolen door de show zelf, met promenades van oprijzende lichtzuilen, vuurkolommen die je op je wangen voelt branden en die de skyline in lichterlaaie zetten. Een lichtchoreografie op de tribunes van tienduizenden uitgereikte armbandjes, gelijkgeschakeld via een bluetoothverbinding."

"Wat het allemaal betekent mag Joost weten, maar spectaculair is het. Ook muzikaal maakt The Weeknd er iets ongebruikelijks van: amper publieksinteractie maar 36 nummers, een dominoparcours van hits, van Dawn FM aan het begin, Starboy en Save Your Tears onderweg, tot Blinding Lights en Popular in de finale."

AD - 4 sterren

"Ondanks zulk spektakel draait het bij het optreden toch in de eerste plaats om de muziek. En die klinkt zoals gebruikelijk tegenwoordig bij stadionconcerten loeihard, maar wel verzorgd. Vanaf het moment dat The Weeknd dat masker afzet, lijkt hij als zanger ook steeds minder gebruik te maken van stemvervormers."

"Zeker in het tweede deel van de show laat hij de bezoekers, die zijn repertoire van binnen en van buiten kennen, uit zijn hand eten."

NRC - 3 sterren