Festivals worden duurder: ‘Voor zo’n line-up kun je niet naar een club’

Van entreekaartje tot busreis en van drankjes tot extra activiteiten: een festivalbezoek blijft aan alle kanten duurder worden. Is zo'n weekend dan nog wel net zo leuk als eerst? En voor welke keuzes komen organisatoren te staan? NU.nl bracht een bezoek aan Defqon.1, het grootste dancefestival van Nederland.

Een zee van armen gaat tegelijkertijd de lucht in, tijdens de openingsceremonie op vrijdagmiddag. Vanaf het kolossale podium klinken keiharde klappen en opzwepende melodieën. Gekleurde rook, vlammen en confetti maken de show compleet. Niemand die nu nog klaagt over de hoge prijzen, ook al zijn weekendtickets dit jaar ruim 30 euro duurder en kost een biertje nu 3,80 euro.

"Die prijsverhogingen zijn pijnlijk", vertelt directeur Sander Bijlstra van organisator Q-dance. "Alles is duurder geworden, ook voor ons. We proberen hier creatief in te zijn, want onze kerndoelgroep blijft relatief jong. Maar we moeten er wel deels in mee. Naast de materiaalkosten moeten alle harde werkers ook hun boterham verdienen."

"Het wordt steeds duurder en ingewikkelder om festivals te organiseren", vertelt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. "Je kan niet zomaar al je eigen kosten een-op-een doorberekenen aan het publiek. Bovendien krijg je met steeds meer regelgeving te maken. Je geeft al snel een ton uit aan juridische ondersteuning."

Sefa op Defqon. Foto: Defqon

Hoe groter, hoe vaker uitverkocht

Kleinere festivals hebben dit jaar moeite om in leven te blijven, maar de grootste evenementen gaat het beter af. Defqon.1, Lowlands en de Zwarte Cross zijn allemaal uitverkocht. "De behoefte is er dus zeker nog", zegt Bijlstra. "De vraag is alleen of je het kan betalen. Dat is natuurlijk een breder thema. Mensen kiezen tegenwoordig scherper waar ze geld aan uitgeven."

Ook de 22-jarige Hidde maakt scherpere keuzes dan vier jaar geleden, maar Defqon blijft voor hem een must. "Elk jaar heb ik hier hetzelfde effect: wauw", zegt de festivalbezoeker. "Het blijft het geld zeker waard. Voor zo'n grote line-up kun je niet naar een club. Je komt voor de artiesten, het feest en de sfeer."

Het festival dat zich richt op hardere stijlen kenmerkt zich onder meer door speelse en uitbundige ideeën. Sinds 2016 is POWER HOUR bijvoorbeeld een vaste traditie geworden: een energieke show vol confetti, opblaasbeesten en een mensenmenigte die als één geheel van links naar rechts springt. Dit jaar is het Defqon.1 Theatre nieuw. Sefa, een van de populairste acts, geeft daar in totaal vijftien shows voor een klein publiek.

Over dat laatste was niet iedereen te spreken. Bezoekers moesten namelijk een los kaartje van 15 euro kopen en kunnen Sefa dit weekend nergens anders zien. "In 2019 stond hij nog op de mainstage, met een heel orkest erbij", zegt Hidde. "Zo hoort het wat mij betreft. Ik vind niet dat je daar apart voor zou moeten betalen. Dat is wel zonde."

"Zo'n intieme show is niet beschikbaar te stellen voor alle bezoekers", legt Bijlstra uit. "Enerzijds willen we zeker zijn dat bezoekers echt komen opdagen, anderzijds willen we mensen niet tevergeefs uren in de rij laten staan. Als we dit als los project hadden gedaan buiten Defqon.1 om, had een kaartje wellicht wel 100 euro gekost."

Becca en Juan zijn speciaal uit Los Angeles gekomen om dj Sefa te zien. Foto: Fabian Melchers

Alsof je in de Efteling bent

Sefa's optreden is inderdaad niet zomaar een dj-set. Bezoekers worden naar binnen geleid alsof ze in de Efteling zijn en belanden in een cirkelvormige dinerzaal. Iedereen mag plaatsnemen aan deftige tafeltjes. De frenchcore-dj speelt klassieke stukjes muziek, wordt begeleid door andere artiesten en vraagt dan aan iedereen om op te staan. Snoeiharde basdreunen laten het zaaltje beven. De tweehonderd bezoekers gaan door het lint terwijl de dj verschillende instrumenten bespeelt, in een flitsend lichtdecor.

Dit soort vernieuwingen helpen ook om bestaansrecht te houden als festival, vertelt Schans. "Professionele organisaties met sterke merken en meer activiteiten, zijn weerbaarder. Ze doen het beter dan organisaties die één keer per jaar een evenement neerzetten met hulp van veel vrijwilligers."

"Je kijkt vooral waar je onderscheidend bent en waar je passie ligt", vertelt Bijlstra, die het feest Qapital schrapte om meer focus op Defqon en Qlimax te kunnen leggen. "Het zijn economisch lastige tijden en we hebben eindelijk weer de ruimte om ons kunstje te doen. Wij willen op een bijzondere manier shows brengen, met ludieke ervaringen. Dat kost tijd en geld."