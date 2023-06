Kate Bush bedankt fans voor één miljard streams voor Running Up That Hill

Kate Bush heeft eerder deze week één miljard streams behaald voor haar nummer Running Up That Hill (A Deal With God). De zangeres bedankt haar fans op haar eigen website voor het bereiken van deze mijlpaal.

De 64-jarige Bush schrijft dat ze helemaal "ondersteboven" is van het aantal keren dat haar nummer uit 1985 inmiddels is beluisterd. Running Up That Hill (A Deal With God) is het eerste door een vrouwelijke artiest uitgebrachte nummer uit de jaren tachtig dat deze mijlpaal bereikt.

"Een miljard streams!", begint Bush het bericht op haar site. Vervolgens vergelijkt de zangeres de luisterbeurten met een rivier. "Die plotseling overstroomt en vele zijrivieren krijgt. Een miljard stromingen, allemaal op weg naar de zee", schrijft ze. Daarna richt Bush zich tot haar fans. "Elk van deze streams is er een van jullie. Heel erg bedankt dat jullie dit lied op zo'n onmogelijk verbazingwekkende reis meenemen."