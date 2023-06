Kesha en Dr. Luke maken na bijna tien jaar einde aan rechtszaken rond misbruik

Kesha en Dr. Luke hebben na bijna tien jaar een eind gemaakt aan de diverse rechtszaken die ze tegen elkaar hadden aangespannen. De zangeres zei door de producent te zijn verkracht, terwijl hij dat altijd heeft ontkend.

"Alleen God weet wat er die avond is gebeurd", schrijft Kesha in de gezamenlijke verklaring op Instagram. "Ik weet zeker dat er niks is gebeurd", schrijft Dr. Luke in zijn deel van de verklaring.