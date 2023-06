NU+ Na doorbraak meteen op Concert at Sea: 'Ondanks zenuwen wel gegeten'

Claude en Zoë Tauran zijn niet meer weg te denken van de radio. Door hun succes staan de twee jonge artiesten op Concert at SEA in een line-up met Anouk, Guus Meeuwis en BLØF. En dat is best spannend. "Ik heb altijd even een momentje dat ik denk: ik wil dit helemaal niet."

"Normaal kan ik de dag van een optreden amper eten van de zenuwen, maar dat lukte me vandaag wel, dus ik boek vooruitgang", vertelt Tauran donderdag vlak voor haar optreden op de Brouwersdam aan NU.nl. "De zenuwen worden hoe meer optredens ik doe ook wel wat minder. Ik probeer mezelf ook gewoon aan te praten dat ik geen spanning voel."

"Vlak voordat ik opga, heb ik wel altijd even een momentje dat ik denk: ik wil dit helemaal niet. Als ik er dan sta, is dat gevoel weer helemaal weg", zegt de 26-jarige zangeres van de hit Therapie. Zodra ze de eerste tonen van haar nummer Geen Geduld inzet, is van zenuwen ook niks te horen. Als ze vervolgens het swingende Nieuwe Ex begint, beweegt ze losjes over het podium.

Zanger Claude, bekend van de hits Ladada (Mon Dernier Mot) en Layla, herkent dat gevoel. "Vandaag valt het wel mee met de zenuwen", vertelt hij tussen zijn twee optredens op het Zeeuwse festival door. "Maar vlak voor de show denk ik vaak wel: wat zou er gebeuren als ik nu gewoon keihard wegloop? Als ik er eenmaal sta met mijn band vind ik het juist veel te kort duren."

'Toch bang dat niemand zijn handen in de lucht gooit'

Met slechts twee singles op zijn naam heeft de twintigjarige zanger nog weinig repertoire en dus is zijn optreden inderdaad heel kort. "Ik voel me sowieso vereerd dat ik hier mag staan. De boeking kwam al nadat ik pas één single had uitgebracht, dus Concert at SEA had echt vertrouwen in me."

Dat Claude op een groot podium mag staan, waar het vlak voor hij begint ondanks de lichte regen helemaal volloopt met festivalgangers, is tijdens ons gesprek nog steeds aan het indalen. "Ik kijk nu even op dat scherm achter je naar de volgende optredens. Dan besef ik: daar stond ik net ook zo. Kippenvel. En dat iedereen dan ook zo leuk meedoet. De eerste keer dat je het publiek vraagt de handen in de lucht te gooien, ben je toch altijd bang dat ze het niet doen."

Voor de zanger is het festival, dat van donderdag tot en met zaterdag duurt, een mooie gelegenheid om wat nieuw materiaal bij een groot publiek te testen. Zo begint hij zijn eerste optreden met het nieuwe nummer Ecoute-Moi. "Of dat de volgende single wordt? Ik vind het zelf een heel fijn nummer, maar dat ligt ook aan de mensen. Vandaag gingen ze er geloof ik wel goed op", glimlacht hij.

Dat de Concert at SEA-gangers 'goed op hem gaan', blijkt wel na zijn tweede optreden. Als hij klaar is met deze intiemere, grotendeels akoestische set op het strand bij zonsondergang, wil jong en (iets) oud(er) maar al te graag met hem op de foto.

Zowel tienermeisjes als stellen van middelbare leeftijd rennen op hem af en laten elkaar trots hun selfies met de artiest zien. Dat het allemaal zo zou lopen, had Claude vorig jaar niet durven dromen. "Sterker nog: toen wist ik nog helemaal niet dat dit festival bestond."

'Na mijn eigen optreden ren ik meteen naar Anouk'

Waar Claude nog onuitgebracht materiaal test, is het festival voor Tauran een kans om haar vorige maand verschenen debuutalbum verder aan de man te brengen. Nog geen twee weken geleden stond ze in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam waar ze uit handen van haar vader een platina plaat ontving.

"Dat concert was voor mij echt een droom die uitkwam. De dag daarna, toen ik weer alleen was, heb ik flink moeten huilen. Ik was zo blij dat het was gelukt en dat ik er ondanks de zenuwen echt van kon genieten."

Lang de tijd om erop terug te kijken had ze niet, met het optreden in Zeeland voor de boeg. "Dit is weer een heel andere show, omdat mensen niet speciaal voor mij komen en de muziek daarom waarschijnlijk minder goed kennen. Maar dat is ook weer een leuke uitdaging. Hoe beter ik het doe, hoe meer mensen die mij misschien nog niet kenden, mijn muziek daarna alsnog opzoeken."