Rammstein mag van Groningen meer geluid maken dan toegestaan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De concerten van Rammstein op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen zullen naar verwachting ook voor niet-concertgangers goed te volgen zijn. Het college heeft namelijk een eenmalige ontheffing gegeven voor het verhogen van het geluidsniveau naar 103 decibel.

Normaal gesproken mag het geluid niet harder zijn dan 100 decibel, maar Groningen maakt een uitzondering omdat Rammstein anders mogelijk naar een andere locatie was gegaan. Dat zei wethouder Manouska Molema woensdag tegen de gemeenteraad.

"Bij het binnenhalen van topacts naar Groningen is grote concurrentie tussen grote locaties", zei Molema. "We hebben gekozen voor grootschalige evenementen in het Stadspark. Als je meer mensen op het veld hebt, horen daar andere geluidsnormen bij."