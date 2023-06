Unholy-zangeres Kim Petras komt in februari met wereldtour naar AFAS Live

Kim Petras komt volgend jaar naar Nederland. De Duitse zangeres treedt op 28 februari op in AFAS Live in Amsterdam. De kaartverkoop begint maandag 26 juni.

Het concert maakt deel uit van Petras' Feed The Beast-wereldtour, die eind september begint in de Verenigde Staten.

De dertigjarige zangeres begint in februari aan het Europese deel van de tour. Naast Amsterdam staan er shows in Londen, Brussel, Parijs en Berlijn gepland.

Petras brak in 2017 door met I Don't Want It At All. Ook scoorde ze hits met Icy en Malibu. Vorig jaar scoorde de zangeres samen met Sam Smith een nummer 1-hit met de single Unholy.