Taylor Swift treedt in juli 2024 twee keer op in Johan Cruijff ArenA

Taylor Swift komt met haar The Eras Tour naar Nederland. De Amerikaanse zangeres staat op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2024 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De concertreeks leidde in de VS al meermaals tot problemen bij de ticketverkoop.

Om kaarten voor de Nederlandse shows te bemachtigen moet je je eerst inschrijven via Ticketmaster. Fans kunnen zich tot vrijdag 23 juni om 23.59 uur aanmelden. Daarna wordt een ticketlink met code gestuurd met verdere details over de kaartverkoop.

Swift begint het Europese gedeelte van haar tour in mei volgend jaar in Parijs. De concerten in de Johan Cruijff ArenA zijn de enige twee concerten in de Benelux. In totaal treedt ze 26 keer op in Europa.

Tijdens de The Eras Tour, die in maart in de Amerikaanse staat Arizona begon, staat Swift drie uur op het podium om terug te blikken op de verschillende 'tijdperken' uit haar carrière. Haar recentste album Midnights verscheen in het najaar van 2022. De albums Folklore en Evermore bracht ze in coronatijd uit. Met deze platen heeft de zangeres dus nog niet eerder getoerd.

Problemen met kaartverkoop door grote vraag

In de Verenigde Staten leverde de kaartverkoop al rechtszaken tegen Ticketmaster op. Groepen Swift-fans klaagden de ticketverkoper aan voor onder meer fraude. Het systeem kon de vraag naar tickets niet aan en crashte meermaals. Het systeem zou ook zijn aangevallen door bots die kaarten opkochten.

Veel fans visten na uren wachten in een digitale wachtrij alsnog achter het net en een deel van de voorverkoop werd zelfs geannuleerd. Swift verkocht binnen een dag meer dan twee miljoen tickets, wat volgens Ticketmaster een record was.

Swift kondigde afgelopen weken ook concerten in Brazilië, Argentinië en Mexico aan. Lokale media meldden dat ook daar miljoenen mensen probeerden online een kaartje te bemachtigen.

De laatste keer dat Swift optrad in Nederland was in 2015. De zangeres stond toen in de Ziggo Dome. Tijdens haar tour die in 2018 volgde, sloeg Swift het grootste deel van Europa, waaronder Nederland, over.