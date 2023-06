Recensieoverzicht: 'Show Beyoncé spectaculair, maar pauzes duurden te lang'

Beyoncé Knowles gaf afgelopen weekend twee concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De fans hebben vijf jaar moeten wachten op de terugkeer van 'Queen B'. Was de Renaissance World Tour het wachten waard? De recensenten lijken het grotendeels met elkaar eens: de show was spectaculair, maar de vele lange pauzes waren storend.

NRC - vier sterren

Waar velen in deze zee aan prikkels zouden verdrinken, of het zouden gebruiken om de aandacht af te leiden van een matig oeuvre of zwakke stem, blijft Beyoncé altijd de ster, door haar volle stem en haar magnetische charisma. Ze zingt nog steeds alsof ze iets te bewijzen heeft. En Beyoncé rapt meer dan ooit tijdens deze show; ook dat doet ze vol branie.

Beyoncé bewijst in haar eerste concert in Nederland sinds 2018 dat ze nog steeds de grootste superster van haar generatie is: een foutloze vocalist, een goede rapper en bovenal een performer van grote klasse.

AD - vijf sterren

Het was snel duidelijk dat we zaterdagavond niet op planeet aarde verkeerden, maar in de bijna hallucinerende wereld van Queen B, waar vijftigduizend fans werden verblind door miljoenen fonkelende diamanten en lichteffecten.

Er was vuurwerk. Een gigantisch lichtgevend paard. Een zonsverduistering. Ze bevrijdde zichzelf uit een nauwsluitend robotpak, werd in een dekbed gewikkeld, zweefde door het stadion en lag opgekruld in een schelp. Wie even een drankje wilde scoren in de 2,5 uur durende show van de Amerikaanse superster, kon dat beter laten. Je kon zomaar een spectaculaire act missen.

0:32 Afspelen knop Beyoncé danst met dochter Blue op het podium van de ArenA

Trouw - vier sterren

Queen Bey bood haar vijftigduizend fans de overtreffende trap in visuele overdaad. Maar er was meer wat ze goed deed. Ze liet bijvoorbeeld ook merken dat ze precies weet op de schouders van welke reuzen ze staat. Dat deed ze door een eerbetoon aan de zwarte en queer pioniers van de clubcultuur en een mooie ode aan de onlangs overleden Tina Turner in de vorm van een eigenzinnige cover van River Deep, Mountain High.

Het grote euvel van de show waren de ontelbare pauzes die werden ingelast. Die waren nodig om het popicoon de tijd te geven om een ander pakje aan te trekken. In afwachting van haar terugkeer konden de fans niet veel meer doen dan naar de videobeelden op het scherm kijken. Fraaie beelden, dat wel. Maar als je dit concert op tv had gekeken, zou je deze stukken op fast forward hebben gezet. Bovendien voorkwamen de pauzes dat het concert naar een climax kon toewerken.

Het Parool - geeft geen sterren

Beyoncé heeft een naam hoog te houden als live-artiest en ook tijdens haar Renaissance World Tour zet ze de bezoekers weer een spektakel voor waarbij je soms oren en vooral ogen tekort komt.