Lange Frans en Baas B willen weer vaker samen optreden: 'Smaakt naar meer'

Lange Frans en Baas B stonden afgelopen weekend voor het eerst in jaren weer eens samen op het podium. Hoewel het festivaloptreden maanden geleden werd aangekondigd als iets eenmaligs, vertellen de rappers aan NU.nl dat ze weer vaker als duo willen optreden.

"Het was supertof om samen op het podium te staan. We hebben er ook oprecht van kunnen genieten en merken dat de liedjes nog veel losmaken bij mensen", vertelt Lange Frans na de show bij festival Kamping Kitsch Club in Eindhoven.

"In tegenstelling tot hoe ik in 2009 op het podium stond, kon ik er nu echt van genieten", vertelt Baas B. "Ik had contact met het publiek en zat niet opgesloten in mezelf. Ik was niet aan het overleven, maar voelde me juist vrij. Dat was fijn om te ervaren."

"Toen we in 2008 stopten om als duo op te treden, had Baas B geen plezier in live spelen", laat Lange Frans weten. "Nu is dat plezier terug en dat kon iedereen zien en voelen." En daarom kijken ze nu naar mogelijkheden om weer vaker samen op te treden.

Of er ook nieuwe muziek komt, is nog de even de vraag

Volgens Lange Frans en Baas B waren er ten tijde van de boeking van dit optreden nog geen plannen voor een vervolg. Daarom leek het om een eenmalige show te gaan, maar ze zijn inmiddels volop in gesprek over meer optredens.

Hoe dat allemaal precies vorm gaat krijgen, is nog niet duidelijk. Maar voor nu richt het duo zich op mogelijke festivaloptredens voor volgende zomer.

"De reünieshow smaakt zeker naar meer", verzekert Lange Frans. "We kijken nu wat er volgend jaar allemaal mogelijk is, want het moet wel leuk blijven en we hebben natuurlijk ook andere werkzaamheden", legt Baas B uit.

Lange Frans hint ondertussen ook op de mogelijke komst van nieuwe muziek van het duo. Baas B geeft aan nu nog niet zover te zijn, maar er zeker voor open te staan.

"Als het goed voelt en we maken weer iets moois, dan zou het zomaar kunnen. Maar we doen het stapje voor stapje en ik ben nu vooral blij dat de stap van het eerste optreden zo goed beviel."