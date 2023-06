Lange Frans en Baas B herenigd op het podium: 'Voelde goud en vertrouwd'

Lange Frans en Baas B stonden zaterdagavond voor het eerst sinds jaren weer samen op het podium. Op TikTok deelde Lange Frans zondag een aantal fragmenten van het concert dat ze hadden gegeven op een festival in Eindhoven.

"Oude hits roesten niet." In de video geven de twee elkaar een knuffel en zegt Lange Frans tegen zijn voormalige muzikale partner: "Ja, ja, daar gaan we weer."

Frans Frederiks (Lange Frans) en Bart Zeilstra (Baas B) scoorden zo'n twintig jaar geleden grote hits met nummers als Het land van, Zinloos, Moppie, Kamervragen en Mee naar Diemen-Zuid. In 2009 gingen de twee met ruzie uit elkaar, maar zo'n tien jaar later lieten ze weten de strijdbijl te hebben begraven. Ze brachten toen een nieuwe versie van Het land van uit.

In gesprek met NU.nl vertelde Zeilstra twee jaar geleden dat hij een nieuwe samenwerking niet uitsloot. "Om nog aan muziek samen te kunnen werken, is het wel belangrijk dat je op één lijn zit qua boodschap die je wil overbrengen", vertelt de rapper. "Voordat we weer iets zouden uitbrengen, moeten we ervoor zorgen dat we het daarover eens zijn. De tijd zal dat leren."